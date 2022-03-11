الاتحاد الليبي “للكيوكو شنكاي” يختتم دورته التدريبية في علم النفس الرياضي

بنغازي 11 مارس 2022 (وال) _ اختتمت بالأكاديمية الدولية الليبية للرياضة بالمدينة الرياضية بنغازي، الدورة التدريبية المختصة في علم النفس الرياضي، تحت رعاية الاتحاد الليبي “للكيو كوشنكاي”، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال رئيس الاتحاد الليبي للكيوكو شنكاي السيد (عبدالسلام الشهيبي): أن الدورة التي اختتمت أمس الخميس، جاءت للإستعداد والتأهيل النفسي للرياضين، لأننا فعلاً نحتاج إلى مثل هذة الدورات معنوياً، فتم الإتفاق مع الدكتور (فرج نجم) لإعطاء هذة الدورة، وشارك فيها الجميع من المدربي والرياضي للعبة “الكيوكو /شنكاي”، و

و أضاف الشهيبي: هذه الدورة سيستفيد منها المشاركين الذين سيشاركو في المعسكر التدريبي، والذي سيقام في هذا الشهر في ليبيا، بمشاركة دولتي مصر وتونس، وسيكون في شهر 5 القادم، ملاقاة مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة في دولة تونس، للأدإشراف على اختبارات الأحزمة من1دان إلى 4 دان، و في شهر 9 ستقام البطولة العربية، وختاماً في شهر 10 ستقام بطولة الأمم الأفريقية.

ومن جهته، صرح الدكتور (فرج نجم) المحاضر في هذه الدورة: أن الدورة جاءت بناء على طلب من رئيس الاتحاد الليبي “للكيوشنكاي” السيد (عبدالسلام الشهيبي)، لوجود بعض السلبيات للرياضيين في التمارين والعوائق التي توجد لدى بعض الرياضيين مثل التوقيت والنظام .

وأكمل نجم: تم إعطاء للمشاركين كيفية الفصل بين الحياة اليومية والحياة الرياضية في عدة نقاط مجدولة، والتكيف مع جميع الظروف والمتغيرات في التمارين، وكذلك تم الإعتماد على الإعداد النفسي عن طريق المدى القصير والمدى الطويل والتفرقة بينهم. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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