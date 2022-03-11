شباب الجبل يقلب الطاولة على التحدي في منافسات الدوري

قلب فريق شباب الجبل خسارته فوزاً أمام مضيفه فريق التحدي، في المواجهة التي جمعت الفريقين -الجمعة- على ملعب شهداء بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

وتعرض التحدي للهزيمة في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الإياب لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم لحساب المجموعة الأولى.

سجل التحدي أولاً بهدف وقّعه محمد بوراوي في الدقيقة الثانية والعشرين من الشوط الأول الذي انتهى بهذه النتيجة، فيما سجل شباب الجبل هدف التعادل الذي وقّعه محسن ناصيري في الدقيقة 54، وأضاف وليما سيلفا هدف الفوز في الدقيقة الـــ”88″.

يشار إلى أن شباب الجبل بهذا الفوز أضاف 3 نقاط، متقدماً نحو المناطق الآمنة، في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، من فوز في 3 مباريات والتعادل في 3 والخسارة في 7 مباريات، أما فريق التحدي يواصل خساراته في الدوري، ليقبع في المركز الأخير برصيد 7 نقاط فقط، وكان لقاء الذهاب الأول الذي احتضنه ملعب شيخ الشهداء في البيضاء، قد حسمه فريق شباب الجبل لصالحه بهدفين لهدف.

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