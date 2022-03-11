الشط يتعادل مع السويحلي مواصلاً مشوار اللافوز

تعادل فريق السويحلي لكرة القدم بنتيجة 0- 0، أمام مضيفه الشط من مدينة طرابلس، على ملعب الفالوجا، ضمن الجولة الرابعة من إياب الدوري الليبي الممتاز، في مباراة متوسطة المستوى الفني من الجانبين.

انحسر اللعب بدون فاعلية تُذكر من الفريقين في وسط الملعب في أغلب الأوقات دون تشكيل أي خطورة على الحارسين، فغابت الأهداف، حيث التزم فريق الشط بشكل كبير بالتكتل الدفاعي، للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وحصل فريق السويحلي على فرصة ذهبية للتقدم في الشوط الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71، إلا أن لاعبه البرازيلي أوتيمار أهدرها بعد أن تصدى لها الحارس أحمد أبي الأشهر، كما لم يوفق الشط في محاولاته اللاحقة.

رفع فريق السويحلي رصيده إلى 17 في المركز الرابع، وأخفق في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات، بينما وصل فريق الشط إلى النقطة الرابعة في المركز الأخير دون أن يحقق حتى الآن أي فوز.

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