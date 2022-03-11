لمواجهة تشيلي وبوليفيا.. نيمار ينضم للقائمة البرازيلية

كشف مدرب المنتخب البرازيلي “تيتي”، قائمة منتخب البرازيل التي سيواجه بها منتخبَي تشيلي وبوليفيا، يومي 25 و 30 من شهر مارس الجاري، في آخر جولتين ضمن تصفيات قارة أميركا اللاتينية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وضمنت البرازيل تأهلها إلى المونديال المقبل، قبل نهاية التصفيات بسبع جولات بعد حلول منتخبها نجوم السامبا في صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، وقد شهدت قائمة السيليساو عودة لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، بعد تجاوز عواقب الإصابة التي تعرض لها في شهر نوفمبر 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة تيتي البرازيلية ضمت لحراسة المرمى أليسون، إيدرسون وويفرتون. وفي الدفاع أرانا، داني ألفيس، دانيلو، تيليس، تياجو سيلفا، ميليتاو، مجاليس وماركينيوس. أما الوسط فقد ضم كاسيميرو، كوتينيو، باكيتا، فابينيو، فريد، أرثر وجيماريش. فيما اشتمل الهجوم، إنتوني، رودريغو، فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، نيمار، رافينيا ومارتينلي.

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