بخسارته أمام الوداد البيضاوي.. الزمالك يتجه لتوديع أبطال أفريقيا

جدد الوداد البيضاوي المغربي -الجمعة- انتصاره على الزمالك المصري بهدف مقابل صفر في القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان الزمالك قد خسر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام الوداد في الدار البيضاء ضمن الجولة الثالثة في شهر فبراير الماضي.

وبالخسارة الثانية تجمد رصيد الزمالك، الذي يقترب من توديع البطولة، عند نقطتين من تعادلين وبدون أي انتصار في المركز الثالث، أما الوداد فيتصدر المجموعة بـ9 نقاط من 4 مباريات.

ويأتي فريق بترو أتليتيكو من أنغولا في المركز الثاني بــ7 نقاط، قبل اللعب يوم السبت ضد منافسه الأنغولي -أيضاً- ساغرادا متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

يشار إلى أن مغادرة الزمالك للبطولة الأفريقية سيتأكد في حالة فوز بترو أتليتيكو على ساغرادا، دون انتظار نتائج الجولتين الأخيرتين فيما سيتأهل الوداد وأتليتيكو لدور الثمانية.

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