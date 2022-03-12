الإعلان عن موعد نهائي كأس ليبيا لكرة الطائرة

طرابلس 12 مارس 2022 (وال) _ أعلن الاتحاد العام الليبي لكرة الطائرة عن انطلاق نهائي كأس ليبيا لكرة الطائرة للموسم 2021/2022م، والتي ستقام اليوم بالعاصمة طرابلس.

هذا ويشارك في النهائي ثلاثة فرق (الأهلي بنغازي عن المنطقة الأولى والسويحلي عن المنطقة الثانية والأهلي طرابلس عن المنطقة الثالثة).

و سيقام النهائي بنظام نصف دوري، ففي المباراة الأولى سيلتقي فريق السويحلي والأهلي طرابلس، وفي المباراة الثانية والتي ستقام يوم الأحد القادم، سيلتقي فريق الأهلي بنغازي مع الخاسر من المباراة الأولى، وفي المباراة الثالثة والنهائية التي ستقام يوم الإثنين، الفائز في المباراة الأولى ضد فريق الأهلي بنغازي، والمتصدر بالنقاط يعتبر هوالفائز بالكأس. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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