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سلة الاتحاد يفسخ عقد مكراز بالتراضي

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فسخ نادي الاتحاد تعاقده مع لاعب كرة السلة زين العابدين مكراز، صاحب الـ 27 عامًا، بالتراضي بين الطرفين.

وتعاقدت إدارة القلعة الحمراء مع اللاعب زين مكراز في شهر نوفمبر الماضي، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي، آنذاك، صور توقيع اللاعب مع الفريق رفقة رئيس النادي محمود معتوق.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب زين العابدين مكراز لم يظهر بالمستوى المطلوب منذ بداية هذا الموسم مع فريق الاتحاد، مقارنة بمستواه المميز في الموسم الماضي الذي توج فيه بجائزة أفضل صانع ألعاب في مسابقة الدوري الليبي مع فريقه السابق النصر.

 

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قناة 218 الليبية

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