الشهيبي (لوال): انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيوكوشنكاي

بنغازي 12 مارس 2022 (وال) _ صرح رئيس الاتحاد الليبي للكيوكوشنكاي السيد (عبد السلام الشهيبي): أن الجمعية العمومية وأعضاء الاتحاد العربي للكيوكوشنكاي، عقدوا صباح اليوم من خلال منصة (الزووم)، اجتماع لإختيار المكتب التنفيذي للعبة.

وأكد الشهيبي _ لوكالة الأنباء الليبية _ أنه تم الإتفاق على اختيار السيد (الصادق كوكه) من تونس رئيساً للمكتب التنفيذي، والسيد (عمار وهيب) من العراق نائباً، والسيد (علي فواز) أميناً عاماً، والسيد (عبد السلام الشهيبي)، من ليبيا بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

وأكمل الشهيبي: من أهم البنود التي طرحت من خلال الاجتماع، هو انعقاد الاجتماع مع الرئيس الدولي في شهر 5، والبطولة العربية التي ستقام في دولة لبنان في شهر 9، والبطولة الأفريقية في دولة تونس في شهر 10، وأيضاً مناقشة عمل بطولة العالم في السعودية. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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