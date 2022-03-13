انطلاق مباريات نهائي كأس ليبيا لكرة الطائرة 

طرابلس 13 مارس 2022 (وال) _ انطلقت أمس السبت، منافسات نهائي كأس ليبيا لكرة الطائرة، داخل صالة الألعاب بقاعة 17 فبراير، بمشاركة 3 فرق (الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والسويحلي).

هذا انطلقت المنافسة بلقاء وحيد جمع فريق الأهلي طرابلس مع السويحلي، والذي انتهى بفوز صاحب الأرض فريق الأهلي طرابلس على السويحلي بنتيجة (3 – 1).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول 25 / 23 لأهلي طرابلس

الشوط الثاني 25 / 23 للسويحلي

الشوط الثالث 25 / 21 لأهلي طرابلس

الشوط الرابع 25 / 12 لأهلي طرابلس

وقاد اللقاء طاقم تحكيم تكون من :

الدولي جلال دهان حكم أول .

الدولي عبدالحكيم رمضان حكم ثاني .

مسجل فتح الله الروياتي.

مساعد مسجل حمزه الكوني.

يذكر أن اليوم الأحد سيقام لقاء وحيد يجمع بين فريق الأهلي بنغازي و فريق السويحلي. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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