انطلاق مباريات نهائي كأس ليبيا لكرة الطائرة 

طرابلس 13 مارس 2022 (وال) _ انطلقت أمس السبت، منافسات نهائي كأس ليبيا لكرة الطائرة، داخل صالة الألعاب بقاعة 17 فبراير، بمشاركة 3 فرق (الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والسويحلي).
هذا انطلقت المنافسة بلقاء وحيد جمع فريق الأهلي طرابلس مع السويحلي، والذي انتهى بفوز صاحب الأرض فريق الأهلي طرابلس على السويحلي بنتيجة (3 – 1).
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
الشوط الأول 25 / 23 لأهلي طرابلس
الشوط الثاني 25 / 23 للسويحلي
الشوط الثالث 25 / 21 لأهلي طرابلس
الشوط الرابع 25 / 12 لأهلي طرابلس
وقاد اللقاء طاقم تحكيم تكون من :
الدولي جلال دهان حكم أول .
الدولي عبدالحكيم رمضان حكم ثاني .
مسجل فتح الله الروياتي.
مساعد مسجل حمزه الكوني.
يذكر أن اليوم الأحد سيقام لقاء وحيد يجمع بين فريق الأهلي بنغازي و فريق السويحلي. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع
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