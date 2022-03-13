اليوفي يفوز على سامبدوريا ويحافظ على المركز الرابع

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الفوز خارج أرضه أمام مضيفه سامبدوريا، في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب لويجي فيراريس بفوز السيدة العجوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل المهاحم ألفارو موراتا هدفين ومايا يوشيدا بالخطأ في مرماه، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد اللاعب عبد الحميد صابري.

وارتفع رصيد اليوفي بعد هذا الفوز إلى 56 نقطة، محافظاً على مركزه الرابع، في المقابل تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة 26 نقطة في المركز السادس عشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية