ثلاث مباريات في انطلاق الجولة الخامسة

تنطلق يوم الثلاثاء ثلاث مباريات ضمن إياب الجولة الخامسة، من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

حيث تفتتح مباريات الجولة بلقاء يجمع الأخضر وضيفه خليج سرت بملعب

شيخ الشهداء بالبيضاء، فيما تقام يوم الثلاثاء مباراة تجمع فريق الأهلي بنغازي ضيفه فريق دارنس و يستقبل فريق الصداقة ضيفه التحدي وتستكمل مباريات إياب الجولة الخامسة يوم الأربعاء بلقاءين حيث يواجه النصر الهلال في مباراة المرتقبة فيما يلتقي شباب الجبل وضيفه التعاون بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء.

