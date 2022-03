التاورغي يقدم استقالته من تدريب فريق التحدي

قدم المدرب الوطني سالم التاورغي استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة بنادي التحدي

التاورغي الذي استلم مهمة تدريب فريق التحدي خلفا للمدرب البونسي إيغور ريبيستش المقال في الجولة السابعة من مرحلة ذهاب الدوري الممتاز

هذا وقدم التاورغي استقالته لإدارة نادي التحدي عقب خسارة الفهود أمام شباب الجبل في الجولة الرابعة من مرحلة إياب الدوري الممتاز بهدفين لهدف إذ يحتل الفريق عقب الخسارة الترتيب الأخير رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط

