تفوق الأهلي بنغازي على السويحلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات اليوم الثاني من نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة

فوز الأهلي بنغازي أخرج السويحلي من حسم اللقب بعد تلقي الأخير هزيمته الثانية ، لتكون مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في الجولة الأخيرة لقاء حسم اللقب

