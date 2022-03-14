الاتحاد الفرعي يختتم بطولة القوة البدنية بالمنطقة الشرقية

شهدت صالة الألعاب بنادي الهلال في مدينة بنغازي اختتام منافسات بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية، وسط مشاركة واسعة للأندية المندرجة تحت مظلة الاتحاد الفرعي للعبة.

وشهدت منافسات اليوم الأول منافسات مثيرة، وتسجيل أرقام جيدة، وشارك في المنافسات ما يزيد عن 150 رياضيًا يمثلون 15 ناديًا من المنطقة الشرقية.

ويهدف الاتحاد الليبي للعبة من هذه البطولات إلى زيادة الاحتكاك بين الرياضيين، والدفع برياضيين جدد في اللعبة؛ لدعم المنتخبات الليبية التي تنتظرها العديد من الاستحقاقات القارية والدولية، وفقًا للقائمين على هذه البطولة.

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