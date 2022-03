نظمت اللجنة الأولمبية ندوة موسّعة بحضور الاتحادات الرياضية والمهتمين وتمت مناقشة ومراجعة “مسودة قانونِ الرياضة”.

الندوة التي استظافتها الأكاديمية الأولمبية جاءت بعد خطاب الأولمبية الليبية لوزارة الرياضة بخصوص بعض التعديلات الهامة والتي تتداخل فيها اختصاصات الأولمبية مع الوزارة الرياضة مما يتطلب مراجعة بعض نقاط مسودة قانونِ الرياضة.

