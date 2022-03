حقق فريق الظهرة فوزا هاما على فريق الفالوجا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الأسبوع الثالث إياب من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت بملعب نادي الترسانة كانت حافلة بالإثارة بين الفريقين استطاع الظهرة الفوز بفضل محمد النائلي في الشوط الأول فيما سجل زميله مهند البوزيدي الهدف الثاني في الشوط الثاني وبهذه النتيجة يواصل الظهرة وصافته للمجموعة السابعة برصيد ثلاث عشرة نقطة.

