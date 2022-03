الاتحاد والاتحاد المصراتي يتقاسمان صدارة المجموعة الثانية

تعادل فريق الاتحاد لفئة الأواسط مع فريق الاتحاد المصراتي بهدف لهدف ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر لحساب فرق المجموعة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لفئة الأواسط

المباراة التي أقميت بملعب نادي الاتحاد بادر فيها الفريق الضيف الاتحاد المصراتي بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه ميلاد القدافي وفي الشوط الثاني نجح هاني الككلي في تعاديل النتيجة لفريق الاتحاد لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع وثلاثين نقطة لكل فريق .

