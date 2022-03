خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين أمام المنتخب الجزائري بهدف نظيف في افتتاح منافسات كأس شمال إفريقيا تحت سن سبعة عشر عاما المقامة حاليا بالجزائر

منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين وبعد خسارته أمام مستضيف البطولة المنتخب الجزائري سيسعى رفقة المدرب الأرجنتيني ماركوس للتعويض يوم الأربعاء المقبل عندما يواجه المنتخب المصري بملعب الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر .

