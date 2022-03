السويحلي يتعاقد رسميا مع المرجيني

تعاقد فريق السويحلي مع المدرب على المرجيني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب التونسي كمال زعيم

إدارة السويحلي اختارت التعاقد مع علي المرجيني بعد مغادرة المدرب التونسي كمال زعيم للفريق

عقب تعادل أحمر وأبيض مدينة مصراتة أمام فريق الشط بدون أهداف .

هذا وستكون أول مباراة لعلي المرجيني رفقة فريق السويحلي في منافسات الدوري الممتاز عندما يستضيف فريق المدينة بملعب مصراتة يوم الأربعاء القادم .

ويشار إلى أن على المرجيني سبق وأن قاد فريق السويحلي لواصافة الدوري الليبي في موسم ألفين وستة عشر .

