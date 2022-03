تعاقد نادي الأهلي طرابلس مع اللاعب التونسي محمد العابد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد

إدارة نادي الأهلي طرابلس الذي دعمت صفوف فريق كرة اليد بالتونسي محمد العابد القادم من صفوف نادي الحمامات التونسي استعدادا لانطلاق مرحلة إياب دوري المحترفين لكرة اليد والذي يفتتح منافساتها فريق الأهلي يوم الجمعة القادمة عندما يواجه فريق اتحاد الشرطة بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية .

