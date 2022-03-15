لجنة تنظيم المسابقات تحدد مواعيد الأسبوع السادس من مرحلة الإياب

طرابلس 15 مارس 2ل22 (وال) _ حددت لجنة المسابقات عن جدول مواعيد مباريات الأسبوع السادس، من مرحلة الإياب في الدوري الليبي لكرة القدم.

هذا وستقام في المجموعة الأولى مباراتين يوم الأربعاء الموافق 2022/3/23، والتي ستجمع بين فريق التعاون والصداقة على أرضية ملعب إجدابيا، وفريق دارنس والهلال على ملعب طبرق.

فيما قررت لجنة المسابقات بتأجيل باقي المباريات والتي ستجمع بين شباب الجبل والأخضر، وفريق خليج سرت والنصر، وفريق الأهلي بنغازي والتحدي.

كما ستقام مباريات المجموعة الثانية بإقامة لقاء وحيد يوم السبت الموافق 2022/3/19م، بين الخمس والاتحاد المصراتي على ملعب الزاوية، ويوم الأحد 3/20 السويحلي سيقابل فريق الأولمبي على ملعب مصراتة، وفريق المدينة في مواجهة أبوسليم على ملعب الجميل، بينما يوم الجمعة 3/26 سيقام لقائين بين الاتحاد والشط على ملعب الجميل، والمحلة ضد الأهلي طرابلس على ملعب أبوسليم. (وال _ طرابلس) م ب / هـ ع

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