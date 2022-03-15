الجمعة تنطلق مرحلة إياب دوري المحترفين لكرة اليد

تنطلق منافسات مرحلة إياب دوري المحترفين لكرة اليد يوم الجمعة بلقاء يجمع فريق الاتحاد بفريق الجزيرة ومواجهة فريق اتحاد الشرطة للمتصدر فريق الأهلي طرابلس

وضمن ذات الجولة تقام يوم الجمعة ثلاث مواجهات بقاعة بنغازي الجديدة حيث يستضيف في المباراة الأولى فريق بنغازي الجديدة فريق الهلال وفي المباراة الثانية يستقبل فريق النصر فريق المروج وفي اللقاء الأخير يواجه فريق الأهلي بنغازي صاحب المركز السادس في سلم الترتيب العام فريق النجمة الذي يحل في المركز السابع برصيد أربع عشرة نقطة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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