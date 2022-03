تقام يوم غد الأربعاء مبارتان لحساب منافسات المجموعة الثانية ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر

سيستضيف في المباراة الأولى السويحلي فريق المدينة بملعب مصراتة وفي اللقاء الثاني يواجه فريق أبوسليم فريق الشط بملعب الجميل. فيما أجّلَتْ لجنةُ المسابقاتِ مباراتَيْ الخمس والاتحاد والأهلي والأولمبي لالتزاماتِ ممثِّلي ليبيا في مسابقةِ الكونفدراليّة الإفريقية

