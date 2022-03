تختم يوم الغد الأربعاء مباريات المجموعة الأولى لحساب منافسات الأسبوع الرابع عشر من إياب الدوري الممتاز بمواجهتين

حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق شباب الجبل فريق خليج سرت بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء وفي اللقاء الثاني يستقبل فريق النصر صاحب المركز الثالث في المجموعة فريق الهلال المنتشي بالفوز على متصدر المجموعة فريق الأهلي بنغازي بهدف نظيف في الجولة الماضية

المصدر قناة ليبيا الأحرار

