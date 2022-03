منتخب الناشئين يبحث عن تعويض أمام مصر يوم الغد

يواجه يوم غد الأربعاء منتخبنا الوطني للناشئين المنتخب المصري ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس شمال أفريقيا المقامة حاليا بالجزائر

منتخبنا الوطني وبعد خسارته يوم الأمس أمام المنتخب الجزائري بهدف نظيف سيبحث عن التعويض رفقة مدربه الأرجنتيني ماركوس أمام المنتخب المصري لإبقاء آماله ضمن دائرة المنتخبات المتنافسة بالفوز بلقب كأس شمال أفريقيا .

يذكر أن المنتخب الوطني للناشئين قد فاز بكأس شمال أفريقيا التي أقميت بالمغرب عام ألفين وسبعة عشر

