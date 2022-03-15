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فوز ثمين لأواسط الأهلي طرابلس على حساب المحلة

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنعش أواسط الأهلي طرابلس آمالهم في التأهل لمرحلة السداسي بمسابقة دوري الأواسط لأندية الممتاز وذلك بعد تحقيقهم انتصارًا صعبًا وثمينًا على أواسط المحلة بهدف دون ردٍّ.

ورغم عدم ظهوره بمستوى جيد، علاوة على الأداء المتميز للمنافس البرتقالي؛ إلا أن أبناء المدرب عادل خزام عرفوا كيف يخطفون النتيجة ويحققون فوزًا طال انتظاره، بعد التعثر في الجولات الثلاث الماضية.

وكانت إدارة الأهلي قد كلّفت خزام بمهمة تدريب الفريق، عقب سلسلة من النتائج المخيبة والتي لم ترض جماهير الأهلي، خاصة أن الفريق كان قد تُوج الموسم الماضي بطلاً للمسابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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