فوز ثمين لأواسط الأهلي طرابلس على حساب المحلة

أنعش أواسط الأهلي طرابلس آمالهم في التأهل لمرحلة السداسي بمسابقة دوري الأواسط لأندية الممتاز وذلك بعد تحقيقهم انتصارًا صعبًا وثمينًا على أواسط المحلة بهدف دون ردٍّ.

ورغم عدم ظهوره بمستوى جيد، علاوة على الأداء المتميز للمنافس البرتقالي؛ إلا أن أبناء المدرب عادل خزام عرفوا كيف يخطفون النتيجة ويحققون فوزًا طال انتظاره، بعد التعثر في الجولات الثلاث الماضية.

وكانت إدارة الأهلي قد كلّفت خزام بمهمة تدريب الفريق، عقب سلسلة من النتائج المخيبة والتي لم ترض جماهير الأهلي، خاصة أن الفريق كان قد تُوج الموسم الماضي بطلاً للمسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية