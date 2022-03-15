الدولي ونيس خير (لوال): العائق الوحيد هو عدم وجود ملاعب مناسبة 

بنغازي 15 مارس 2022 (وال) _ حاورت _ وكالة الأنباء الليبية _ لاعب الكرة الدولي والظاهرة (ونيس خير)، حيث عبر في بداية حديثه عن شكره وتقديره للوكالة على الإستضافة.

وعن تقييمه للدوري الممتاز أجاب خير قائلاً: أن الدوري هذا الموسم من مرحلتين، مرحلة الذهاب صراحة كانت تحت المتوسط ومع بداية الإياب ظهر تحسناً ملحوظاً وأرتقى المستوى الفني فيها إلى الجيد، وفرق كثيرة استفادت من المرحلة وانعشت حظوظها في الترتيب، كفرق التعاون والصداقة وخليج سرت.

و عن إقامة الدوري السداسي خارج البلاد أجاب ونيس: العائق الوحيد لدينا هو عدم وجود الملاعب المناسبة ووضعها سيء جدآ خاصة في المنطقة الغربية، وأراها ليست ملاعب لكرة القدم، مما جعل مستوى كل الفرق متذبذب ومتقارب، المنطقة الشرقية تختلف أرضية الملاعب رغم أنها صناعية لكنها جيدة نوعا ما، تأهل إلى حد كبير اللاعب للإضافة وتقديم الأفضل لفريقه ووللكرة عامة.

وتابع: أنا أقول أن سوء الملاعب هي السبب الأساسي في نقل الدوري السداسي خارج ليبيا، مع أنني ضد الفكرة ولكن التمس العذر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات، نظرا للظروف الصعبة التي يعملون وسطها، في الوقت ذاته ألوم المسؤولين عن الرياضة عامة لعدم توفيرهم الملاعب المناسبة اقتداءا بدول الجوار كمصر وتونس والمغرب.

و عن ابتعاد (ونيس خير) عن تقلد المهام الفنية أو الإدارية مؤخرا أجاب: عملنا منذ سنوات في مجال التدريب داخل الأهلي وقدمنا الكثير، مع أنني لم أتحصل على بطولة ولكن وصلنا إلى الترتيب الثاني والثالث، وشاركنا في بطولة شمال أفريقيا وحان الوقت أن تمنح الفرصة للشباب والرياضيين الذين أعطوا ولديهم القدرة على مزيد العطاء فنيا وإدارياً، وهذا بإرادتي ولاتوجد أية مشاكل بيني وبين أي أحد، وسأكون أكبر داعم لهؤلاء

وأوضح (خير) عن ندرة النجوم في هذه الفترة: (نحن لعبنا فترتنا واضعين أمامنا أن النادي هو بيتنا الثاني بالفعل وانتماؤنا حقيقي، بينما نلاحظ هذه الفترة تقصير من بعض اللاعبين نتيجة البعد عن الإنتماء، رغم توفر كل الإمكانيات المطلوبة أمامهم، بالإضافة إلى ابتعاد اللاعب عن تطوير نفسه خارج أسوار النادي وتنمية مهارته.

كلمة ونيس للرياضيين عامة

وأكمل: على كل رياضي الإلتزام بتوجيهات المدرب والبحث عن ماينقصه وتنمية مهارته بحصص إضافية في التدريب، وارتياد الصالات المغلقة للرفع من قدرته البدنية حتى يصل إلى مستوى اللاعب المحترف الأجنبي.

وفي الختام، قدمت _ إدارة وكالة الأنباء الليبية _ في بادرة طيبة عقب الإستضافة، شهادة شكر إلى الظاهرة (ونيس خير) لقبوله الدعوة وعطائه للكرة الليبية. (وال _ بنغازي)

حوار: فتحي حمزة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال