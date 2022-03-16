خطة استراتيجية تقرب صلاح من الكامب نو

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن أن النجم المصري محمد صلاح دخل قائمة اهتمامات برشلونة للتعاقد معه خلال الصيف المقبل في حال الإخفاق في ضم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة، المقربة من النادي الكاتالوني، إلى أن برشلونة وضع صلاح ضمن أبرز المرشحين لضمهم الموسم المقبل لتعزيز خط هجوم الفريق.

وينتهي عقد النجم المصري مع فريقه ليفربول في نهاية الموسم، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بينه وبين إدارة النادي الإنجليزي حول تمديد عقده لفترة إضافية؛ مما يفتح فرص مغادرته للفريق خلال الميركاتو المقبل.

وينتظر برشلونة الاستفادة من ضخ أموال جديدة في خزينة النادي من عقود الرعاية التي أبرمتها إدارة خوان لابورتا، والتي كان آخرها الاتفاق مع شركة “سبوتيفاي” لرعاية النادي؛ من أجل الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، وإعادة هيمنة الفريق لحصد البطولات.

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