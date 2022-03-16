الأهلي يطالب الشلماني بإيقاف طاقم تحكيم مباراته أمام دارنس

بنغازي 16 مارس 2022 (وال) _ وجه مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي خطابا شديد اللهجة إلى السيد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، ذلك عقب انتهاء مباراة فريقه أمام دارنس في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز على ملعب شهداء بنينا والمنتهية بالتعادل الإيجابي 1/1، بصافرة حكم الساحة (عبدالحميد قشيره) ومساعديه (مجدي كامل) و(فيصل بن علي).

الخطاب عبر عن استغراب وتعجب النادي الأهلي، عن الذي قام به حكم الساحة، بإلغاء هدف صحيح للأهلي بعد أن احتسبه وعاد من منتصف الملعب وألغى الهدف وسط دهشة الجميع بداعي التسلل ،وعدت إدارة الأهلي أن ماحدث عبث لايغتفر، وانتهاك جسيم في حق النادي الأهلي والفريق وجماهيره.

وأكد الخطاب بتمسك النادي بكافة حقوقه القانونية، في إيقاف الطاقم المكلف بإدارة المباراة نهائيا وأن يتحمل السيد الشلماني المسؤولية كاملة ومحاسبة حكامه. (وال _ بنغازي) ف ح / هـ ع

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