الأخضر يتجاوز خليج سرت بسداسية

تمكّن فريق الأخضر من تحقيق الفوز على حساب نظيره خليج سرت بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح فريق مدينة البيضاء التسجيل عن طريق أحمد سعد، ثم أدرك الفريق الخلجاوي النتيجة بأقدام محمد السويطي.

بعد ذلك؛ سجل أصحاب الأرض الضيوف بخمسة أهداف متتالية، تناوب عليها مؤيد القريتلي “هدفين” والمحترف آري بابل “هدفين”، وسجل صهيب بن سليمان هدفًا.

وبهذا الفوز؛ حافظ الأخضر على وصافة المجموعة برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد خليج سرت عند النقطة الثامنة في المركز التاسع قبل الأخير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية