تتويج طائرة المروج تحت سن 17 ببطولة كأس الاتحاد الفرعي بنغازي

بنغازي 16 مارس 2022 (وال) _ توج فريق المروج لكرة الطائرة تحت سن 17 عام، بالبطولة الثانية في خزائنه بعد فوزه بمسابقة الكأس التابعة للاتحاد الفرعي بنغازي.

هذا واستطاع فريق المروج مساء أمس الثلاثاء، من التفوق على فريق الهلال بنتيجة (3/1)، داخل صالة الألعاب لنادي النصر.

يذكر أن اللقاء قاده طاقم تحكيم مكون من (وائل بوشعالة) حكم أول و (إعبيد البرغثي) حكم ثاني والمسجل (سعد المسلاتي) بمساعدة (بدر البرهمي).

وكانت نتائج الأشواط كالآتي:

20/25 المروج

21/25 المروج

23/25 الهلال

23/25 المروج. (وال _ بنغازي) م ب / هـ ع

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