بنفيكا يقصي أياكس من الأبطال ويتأهل لربع النهائي

حقق فريق بنفيكا البرتغالي الفوز على مضيفه الهولندي أياكس أمستردام، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا.

وانتهى اللقاء بفوز الضيوف بهدف وحيد سجله المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، بعدما قابل عرضية من ركلة حرة حولها نحو مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرتغالي بنفيكا صعد إلى الدور الربع النهائي من دوري الأبطال بعد التفوق في مجموع المباراتين “3-2″، حيث انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل “2-2”.

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