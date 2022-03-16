دائرة الشكوك تحوم حول لحاق بنزيما بالكلاسيكو

قالت صحيفة “ماركا” إن الشكوك أصبحت متزايدة حول تواجد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في كلاسيكو الكرة الإسبانية بين فريقه ريال مدريد وضيفه برشلونة، في قمة الجولة 29 من الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وتعرض بنزيما لإصابة في ربلة الساق اليسرى خلال مباراة فريقه قبل يومين أمام ريال مايوركا في الجولة 28 من الليغا، بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له خلال المباراة.

وتأتي إصابة النجم الفرنسي في وقت مهم خلال الموسم، مما جعل بنزيما يغادر الملعب قبل نهاية المباراة أمام مايوركا .

وكشف الطاقم الطبي لريال مدريد أن بنزيما ينتظر الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي؛ لتأكيد حجم الإصابة ومعرفة إمكانية مشاركته في الكلاسيكو، الأحد المقبل، من عدمها.

ويتألق بنزيما بشكل واضح هذا الموسم حيث سجل 22 هدفًا في الدوري الإسباني الذي يتصدر ترتيبه بفارق كبير عن زميله فينيسيوس جونيور، كما أنه يتصدر قائمة أفضل صانعي ألعاب برصيد 11 هدفًا.

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