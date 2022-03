انطلاق كأس السلة بقاعة قرطبة في طرابلس

تنطلق بقاعة قرطبة بطرابلس، اليوم الأربعاء، بطولة كأس ليبيا لكرة السلة لموسم2021-2022 بالمنطقة الغربية بمشاركة سبعة فرق وزعت إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ضمت كلا من الاتحاد والأولمبي والشباب واليرموك.

أما المجموعة الثانية فتضم فرق الأهلي طرابلس والمدينة والجزيرة.

وستكون الانطلاقة الأربعاء بمباراتين حيث يلتقي في الأولى، الاتحاد نادي الشباب، وفي الثانية والأولمبي يتبارى مع اليرموك.

