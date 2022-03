حقق لاعبا ليبيا يوسف الحصادي وعلى العر، الفوز في الجولة الخامسة لبطولة العرب للشطرنج التي تتواصل هذه الأيام بالعراق.

يوسف الحصادي حقق الفوز في بطولة 16 عامًا، على الجزائري طارق هلال، وفي بطولة 20 عامًا فاز الليبي علي العر على العراقي ريباز ناصر، وأخفق الليبي عمرو فطيس في بطولة 14 عامًا، وخسر مباراته أمام العراقي أمين محمد.

