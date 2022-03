توّج فريق المروج للكرة الطائرة تحت 17 سنة بطلًا لكأس المنطقة الشرقية، على حساب نظيره الهلال، في المباراة التي احتضنتها قاعة نادي النصر، وتفوق فريق المروج على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم لتحديد بطل المنطقة الشرقية.

وبهذا اللقب؛ يثبت فريق المروج قوته هذا الموسم وأحقيته بعدما سبق أن توج بلقب الدوري أيضًا ليجمع بين اللقبين هذا الموسم.

