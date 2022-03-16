تقارير صحفية تؤكد اقتراب انضمام كيسي للبارسا

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع فرانك كيسييه نجم فريق ميلان الإيطالي، يقضي بانتقاله إلى صفوف البارسا بداية من الموسم القادم.

وذكرت التقارير أن كيسي صاحب الخمسة والعشرين عاماً ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقةِ انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان، خاصة أن مدرب البارسا تشافي يرغب في ضم اللاعب إلى تشكيلته.

جدير بالذكر أن المواسم الخمسة التي لعبها كيسي في الميلان، شهدت مشاركة الدولي الإيفواري في 236 مباراة سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 16 آخرين.

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