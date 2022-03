لجنة المسابقات تعلن عن موعد المباريات المؤجلة لفريقي الاتحاد والأهلي

حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات المؤجلة لممثلي كرة القدم الليبية في كأس الكنفدرالية.

حيث تقرر أن يلتقى فريق الأهلي طرابلس مع المحلة يوم الخميس الرابع والعشرين من الشهر الحالي بملعب أبوسليم، وسيواجه الأهلي طرابلس في مباراة مؤجلة أخرى فريق المدينة بملعب أبوسليم يوم الاثنين الثامن والعشرين من مارس الجاري فيما يلتقي الاتحاد فريق أبوسليم بملعب الجميل يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

