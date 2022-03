السنوسي و صولة يتوجان مع العربي بكأس ولي العهد

توّج السنوسي الهادي ومحمد صولة لاعبا المنتخب الوطني الأول المحترفان في صفوف فريق العربي الكويتي مع فريقهما ببطولة كأس ولي العهد.

المباراة التي حسمها العربي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف حيث نجاح الثنائي السنوسي وصولة في تنفيذ ركلتي جزاء ليفوز العربي بخمسة أهداف مقابل أربعة وليتوج بلقب كأس ولي العهد الذي غاب عن خزائن النادي لثمانية سنوات.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

