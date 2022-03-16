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قائمة السويد تتزين بعودة السلطان

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان إلى قائمة منتخب بلاده السويد، وذلك تحضيراً لخوض الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأوضح مدرب المنتخب السويدي يان أندرسون في مؤتمر صحفي، أن إبراهيموفيتش واجه العديد من المشاكل البدنية في الموسم الحالي ولم يشارك بصورة مستمرة مع فريقه، إلا أن خبرته وجديته في استعادة لياقته تعد معروفة، وأشار أندرسون إلى أن إبرا لن يستطيع خوض مباراة كاملة في الوقت الحالي، لكن وجوده مع المنتخب مهم جداً في الوقت الراهن باعتباره قائد المجموعة.

وغاب إبراهيموفيتش عن الملاعب لقرابة شهرين بسبب الإصابة المتكررة، لكنه عاد للعب أمام نابولي وإمبولي في الدوري الإيطالي لدقائق معدودة.

وتلتقي السويد أمام منتخب جمهورية التشيك في نصف نهائي الملحق الأوروبي، المؤهل إلى المونديال في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

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قناة 218 الليبية

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