نهاية يونيو تحديد الدولة المستضيفة لخليجي 25

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني اليوم الأربعاء، وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومن بينها اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، والتعديلات التي طرأت على اللائحة ومناقشة الروزنامة للمرحلة المقبلة، والاطلاع على تقرير زيارة وفد اللجنة التفقدية للكويت.

وعقب الاجتماع قال السيد جاسم سلطان الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إن الاجتماع ناقش روزنامة الاتحاد للفترة المقبلة واعتماد النظام الأساسي وبعض التعديلات على لوائحه كما اطلع على تقرير وفد اللجنة التفقدية للكويت .

وأضاف أن وفد اللجنة التفقدية لمنشآت خليجي ( 25 ) سيقوم بزيارة إلى العراق إلى مدينة البصرة تحديدا يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الأحد.

وبخصوص الزيارة السابقة للكويت أكد الأمين العام أن زيارة الكويت هي زيارة عادية وحسب توجيهات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الذي ينص على زيارة الدولة التي ستستضيف البطولة والدولة البديلة، وهي زيارة عادية وليس كما أثير حولها بوسائل الإعلام من أن خليجي 25 سينقل للكويت، حيث إن الهدف هو التأكد من جاهزية البلدين المرشحين للاستضافة الأساسي والبديل وفقا لسياقات وضوابط البطولة .

وأوضح السيد الرميحي أن القرار النهائي سيكون قبل 30 / 6 من العام الحالي لحسم موضوع الاستضافة، متمنيا أن يستضيف العراق البطولة لحاجة الشارع العراقي إليها، وأن تكون الكويت جاهزة في حالة عدم جاهزية العراق للاستضافة.

