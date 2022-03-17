نادال يعبر أوبيلكا ويبلغ ربع نهائي إنديان ويلز

بلغ الإسباني رافائيل نادال، المصنف الرابع عالميًا، الدور ربع النهائي من بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بفوزه على الأميركي ريلي أوبيلكا بمجموعتين دون مقابل .

وتمكن الماتادور الإسباني من حسم المجموعة الأولى بعد اللجوء إلى شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، وواصل نادال تألقه في المجموعة الثانية التي آلت له بالنتيجة ذاتها، في مباراة استغرقت من الأسطورة الإسباني قرابة ساعتين و11 دقيقة لحسمها.

وسيلتقي نادال في دور الثمانية، الأسترالي نيك كيريوس، الذي بلغ هذا الدور عقب انسحاب يانيك سينر لأسباب صحية.

ووصل نادال إلى الفوز الـ18 خلال العام الحالي، ليؤكد جدارته ويتفوق على كلٍّ من بيت سامبراس وروجر فيدرير اللذين حققا الانتصار 17 مرة كأفضل انطلاقة في الموسم، إلا أن الرقم القياسي يملكه جون ماك إنزو بواقع 42 انتصارًا متتاليًا إضافة إلى نوفاك دجوكوفيتش بواقع 41 انتصارًا متتاليًا.

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