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تعادل مثير يحسم قمة السويحلي والمدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل فريق السويحلي مع ضيفه المدينة على أرضية ملعب مصراتة، في إطار منافسات الجولة الـ14 من مباريات المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح اللاعب أنس كحول أهداف المباراة لصالح أصحاب الأرض، ثم أدرك الضيوف التعادل بأقدام اللاعب يعقوب عبدالله، ثم أضاف الضيوف هدف التقدم في المباراة عن طريق حسام العباني، وفي الدقيقة الـ90 عدّل فريق مدينة مصراتة النتيجة عن طريق الكانوني.

وبهذا التعادل الإيجابي؛ رفع السويحلي رصيده إلى 18 نقطة محتلاً المركز الثالث، بينما يأتي المدينة في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 17 نقطة.

 

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قناة 218 الليبية

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