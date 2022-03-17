الفيفا يقدم تسهيلات لـ”حماية اللاعبين والأندية الأوكرانية”

سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين الأوكرانيين الذين تمكنوا من مغادرة بلادهم وذلك عقب الغزو الروسي من التوقيع لأي ناد آخر بشكل إستثنائي وذلك حتى لو تم إغلاق النافذة المخصصة لذلك من قبل الاتحادات الوطنية .

وأشار بيان الفيفا إلى أنه بإمكان اللاعبين والمدربين في أوكرانيا بإمكانهم المشاركة والانضمام إلى أي فريق اعتباراً من الشهر المقبل وذلك “كتسهيل عمل” جديد في حال لم يتوصلوا إلى اتفاق مع أنديتهم، كما يعد هذا القرار نافذاً مع اللاعبين والمدربين الأجانب في روسيا .

وأوضح الفيفا إلى أن اللاعبين والمدربين بإمكانهم فسخ عقودهم من جانب واحد قبل 30 يونيو القادم وسيكونون قادرين على المشاركة في أي بطولة أخرى اعتباراً من بداية أبريل المقبل على أبعد تقدير رغم أن هذه الفترة تعتبر خارج فترة سوق الانتقالات .

ويعد هذا القرار من أعلى سلطة في كرة القدم من أجل تمكينهم من العمل وحماية الأندية الأوكرانية بعد هذه الفترة التي تشهد نزوحاً كبيراً بسبب الحرب داخل البلاد .

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