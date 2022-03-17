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النصر يقترب من قمة المجموعة الأولى.. بعد فوزه على جاره الهلال

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق النصر فوزا مهما على جاره الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة إياب مباريات المجموعة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح عبد العزيز فشي أهداف المباراة من علامة الجزاء في الدقيقة 18، ثم أدرك نجم النصر سالم روما هدف التعادل بعد جملة من التمريرات من أجاي والمهاجم خالد مجدي، الذي نجح بدوره في إضافة الهدف الثاني لفريقه، من علامة الجزاء في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز؛ رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة محتلاً المركز الثالث، بينما توقف رصيد الهلال عند النقطة الـ 20 في المركز الرابع.

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قناة 218 الليبية

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