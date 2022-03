أما في المجموعة الأولى ستنطلق مباريات الأسبوع الخامس عشر يوم الأربعاء المقبل بمباراتين.

حيث يلتقي التعاون والصداقة بملعب أجدابيا ودارنس يستقبل الهلال بملعب طبرق فيما أجلت لجنة المسابقات مباريات شباب الجبل والأخضر وخليج سرت والنصر والأهلي بنغازي والتحدي دون ذكر أسباب التأجيل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأربعاء افتتاح مباريات الأسبوع 15 للمجموعة الثانية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار