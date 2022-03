6 مباريات الجمعة في أولى جولات إياب دوري كرة اليد

تنطلقُ غدا الجمعة مرحلة إيابِ دوري المحترفين لكرةِ اليد بمباراتين تجمع الأولى المتصدر وحامل اللقب الأهلي طرابلس واتحاد الشرطة بينما يصطدم الاتحاد بالجزيرة في المواجهة الثانية

مباريات أولى جولات الإياب تستمر الجمعة بثلاث مواجهاتٍ بقاعةِ بنغازي الجديدة …المباراة الأولى ستجمع بنغازي الجديدة و الهلال بينما يواجه النصر فريقَ المروج في المباراة الثانية ويواجهُ الأهلي بنغازي صاحبَ المركزِ السادسِ في سلّمِ الترتيبِ العامِّ فريقَ النجمة الذي يحلُّ في المركزِ السابعِ برصيدِ أربعَ عشرَةَ نقطة .

