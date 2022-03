ينظم الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة يوم السبت القادم مباراة السوبر الليبي بين فريقي التحدي مصراتة والجامعة السنوسية بملعب كرة القدم المصغرة بنادي التحدي بمصراتة.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء حيث ستجمع فريق التحدي صاحب الضيافة بطل النسخة الماضية من مسابقة الكأس مع فريق الجامعة السنوسية من مدينة البيضاء، حيث ستكون هذه المباراة هي ضربة البداية للموسم الجديد في كرة القدم المصغرة بانطلاق مباريات الدوري على مستوى المناطق بعد سحب القرعة في أغلبها.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post مصراتة تستضيف مباراة سوبر كرة القدم المصغرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار