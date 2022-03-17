المنتخب الليبي يستعد لمواجهة تونس في بطولة شمال أفريقيا لمواليد 2006

يسعى المنتخب الوطني الليبي للفوز في مواجهته المقبلة أمام تونس، ضمن خوضه لغمار منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لمنتخبات مواليد 2006.

يُذكر أن المنتخب الليبي قد خسر أولى مواجهاته في البطولة ضمن الجولة الثانية أمام المنتخب المصري برباعية نظيفة -الأربعاء- على أرضية ملعب الجزائر العاصمة، وفي المباراة الثانية لحساب نفس الجولة تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي دون أهداف.

وتتواصل منافسات البطولة من خلال إجراء الجولة الثالثة المقررة -الجمعة- حيث يلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي الساعة الرابعة مساءً، وسيواجه المنتخب المصري نظيره المغربي عند الساعة 12 من منتصف النهار.

يُشار إلى أن المنتخب المصري بعد فوزه على ليبيا يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط من مبارتين، يليه المنتخب الجزائري الذي لعب مبارتين برصيد 4 نقاط، ثم المنتخب المغربي في المركز الثالث بنقطة واحدة من مباراة، فيما يأتي المنتخب التونسي في المركز الرابع بلا رصيد من مباراة واحدة بفارق الأهداف، أما منتخبنا الوطني الليبي فقد جاء في المركز الخامس والأخير.

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