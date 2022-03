الخمس والاتحاد المصراتي يقصان شريط الأسبوع الـ15

تفتتح يوم السبت القادم منافسات الأسبوع الخامس عشر لفريق المجموعة الثانية من الدوري الممتاز بلقاء الخمس الاتحاد المصراتي بملعب الزاوية.

وفي بقية مباريات الجولة لفرق المجموعة ينزل الأولمبي ضيفا على السويحلي بملعب مصراتة يوم الأحد في حين يستقبل المدينة أبوسليم بملعب الجميل فيما يلتقي الأهلي طرابلس المحلة يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر الحالي بملعب أبوسليم بينما يلتقي الاتحاد الشط الجمعة الخامس والعشرين من شهر الحالي بملعب جميل.

